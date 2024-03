Adyen Parts Sociales Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen NV":

Die Stimmung und der Buzz um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu messen. Wir haben die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie von Adyen analysiert, um ein langfristiges Stimmungsbild zu erhalten. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings gibt es eine positive Veränderung in der Stimmung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Adyen in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Wir haben den RSI von Adyen für die letzten 7 Tage und für 25 Tage analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt bei 33,46 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI25 zeigt keine Über- oder Unterbewertung (Wert: 51,07), wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 1 "Schlecht"-Signal und 8 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs erhält die Adyen-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der GD200 verläuft bei 1159,96 EUR, während der Kurs der Aktie bei 1500 EUR liegt, was einer Abweichung von +29,31 Prozent entspricht. Auch der GD50 zeigt eine positive Abweichung von +10,12 Prozent. Insgesamt entspricht dies einer Bewertung von "Gut".

Insgesamt zeigt die Analyse eine positive Stimmung und technische Bewertung der Aktie von Adyen, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.