Adyen Parts Sociales Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Adyen aktuell mit dem Wert 9,76 überverkauft, daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 23, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Die Einstufung auf dieser Basis lautet daher auch "Gut". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Adyen verläuft aktuell bei 1163,46 EUR. Der Aktienkurs selbst ging bei 1436,2 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +23,44 Prozent aufgebaut, was als "Gut" eingestuft wird. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 1167,51 EUR, was einer Differenz von +23,01 Prozent entspricht, und somit auch zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Gut".

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Adyen hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Aktienkurse lassen sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Adyen auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen in den sozialen Medien aufgegriffen. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Zudem wurden diese Erkenntnisse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen (6 "Gut", 1 "Schlecht"), was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Daher kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Adyen hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.