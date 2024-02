Adyen Parts Sociales Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen NV":

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Adyen ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um weitere Bewertungsfaktoren für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen standen in den letzten Tagen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, weshalb die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft wird. Bei der Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien gab es 9 positive und 0 negative Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Adyen-Aktie aktuell bei 1165,12 EUR. Der Aktienkurs von 1507,8 EUR liegt damit um +29,41 Prozent darüber und erhält die Einstufung "Gut". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Differenz bei +24,31 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Adyen als neutral ein. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Gut"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage zu einer ähnlichen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Relative Strength-Index als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Adyen in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.