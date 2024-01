Adyen Parts Sociales Aktie: Das ist Wahnsinn!

Adyen: Stimmungsbild, technische Analyse und Anleger-Einschätzung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Adyen wurden über einen längeren Zeitraum untersucht und bewertet. Die Analyse ergab eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 1198,2 EUR 12,48 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch nur 0,89 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Adyen-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analyse des RSI über die letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Gut"-Rating für Adyen.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gestimmt waren. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Gesamteinstufung als "Gut". Darüber hinaus wurden 8 positive und 1 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung für Adyen.