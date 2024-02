Adyen Parts Sociales Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen NV":

Die Adyen hat in den letzten Tagen einen Kurs von 1171,2 EUR erreicht, was 2,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch nur 0,13 Prozent, wodurch die Einstufung ebenfalls als "Neutral" ausfällt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Adyen eingestellt waren. Zehn positive und zwei negative Tage wurden verzeichnet, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in dieser Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält die Aktie daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 42,57, was weder als überkauft noch -verkauft eingestuft wird, und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Adyen in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Jedoch wurde auch deutlich mehr über die Aktie diskutiert als normal, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf die Aufmerksamkeit der Anleger führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.