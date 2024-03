Adyen Parts Sociales Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen NV":

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Adyen-Aktie bei 1500 EUR liegt, was einer Entfernung von +28,71 Prozent vom GD200 (1165,44 EUR) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine positive Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1292,4 EUR. Hierbei beträgt der Abstand zum Aktienkurs +16,06 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Adyen-Aktie also eine positive Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Adyen in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Adyen wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 34,79 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Adyen überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Adyen-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Adyen befasst, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut" für die Adyen-Aktie.