Adyen Parts Sociales Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bei Adyen festgestellt werden. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Adyen-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1209,33 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1190 EUR liegt, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage und dem letzten Schlusskurs, der über dem gleitenden Durchschnitt liegt, erhält die Adyen-Aktie eine gute Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um Adyen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und es werden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion ist daher der Auffassung, dass das Unternehmen angemessen mit "gut" bewertet wird, da auch acht Handelssignale ermittelt werden konnten, davon sechs gute und zwei schlechte Signale.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Anhand dieses Index ist die Adyen aktuell mit einem Wert von 22,01 überverkauft, was als "gut" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 14, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine Einstufung als "gut".