Adyen Parts Sociales Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings hat sich das Gespräch der Anleger in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Adyen konzentriert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es gab 5 "Gut"-Signale im Vergleich zu einem "Schlecht"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität im Zusammenhang mit der Adyen-Aktie nur eine geringe Aktivität hervorgebracht hat. Daher erhält Adyen für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Adyen-Aktie als Neutral ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Adyen-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 82,44 und ein Wert für den RSI25 von 44,91, was zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1195,41 EUR um -6,06 Prozent vom aktuellen Kurs (1123 EUR) abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1004,73 EUR, liegt der letzte Schlusskurs darüber (+11,77 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.