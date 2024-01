Adyen Parts Sociales Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Die technische Analyse der Adyen zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1186,29 EUR, während der Kurs der Aktie bei 1196 EUR um +0,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Im Vergleich dazu ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1076,15 EUR, was einer Abweichung von +11,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut"-Wert. Insgesamt erhält die Aktie damit das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 2,84 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Adyen momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,89, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Adyen in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Deshalb erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein gemischtes Bild der Anlegerstimmung wider. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vor allem negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Neutral". Die Anzahl der Handelssignale zeigt 8 positive und 1 negatives Signal, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Adyen hinsichtlich der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.