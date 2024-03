Adyen Parts Sociales Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen NV":

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien sind wichtige Indikatoren für das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen wurden bei Adyen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Adyen-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dabei ergab sich ein Wert von 1165,07 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1481,2 EUR liegt (Unterschied +27,13 Prozent). Auf Basis dieses Ergebnisses wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1304,95 EUR) zeigt einen positiven Trend, wodurch die Adyen-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 41, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 30,27) führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Somit erhält die Analyse der RSIs zu Adyen insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Adyen vor allem positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell überwiegen die positiven Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.