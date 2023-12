Adyen Parts Sociales Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Die technische Analyse der Adyen-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1211,63 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 1186,8 EUR liegt. Das ergibt eine Abweichung von -2,05 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (856,74 EUR) lag der letzte Schlusskurs um 38,53 Prozent darüber. Somit erhält die Aktie ein "Gut"-Rating für diesen Wert und insgesamt auch ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Adyen in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist ebenfalls positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie war öfter Thema in den Diskussionen als normal und verzeichnet eine steigende Aufmerksamkeit, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Anleger zeigen sich optimistisch gegenüber Adyen, wie die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung, unterstützt durch die bestätigten Handelssignale und die Häufung der Kaufsignale, die ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führen. Insgesamt erhält Adyen damit von der Redaktion ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Abschließend zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass Adyen auf 7- und 25-Tage-Basis überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 12,67 Punkten, während der RSI25 bei 15,67 Punkten liegt. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt. Insgesamt erhält das Adyen-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in allen analysierten Bereichen.