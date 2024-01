Adyen Parts Sociales Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Die Diskussionen rund um Adyen auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln laut Anlegern eine positive Einschätzung und Stimmung wider. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu neun positiven Handelssignalen führte. Die Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Gut". Die Aktie von Adyen wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Adyen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1180,9 EUR. Der letzte Schlusskurs von 1130,2 EUR weicht somit um 4,29 Prozent ab, was als "Neutral" bewertet wird. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher wird die Adyen-Aktie in diesem Bereich mit einem "Schlecht" bewertet. Außerdem konnte eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Adyen zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Adyen-Aktie auf Basis der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien.