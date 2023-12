Adyen Parts Sociales Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Adyen-Aktie erhält "Gut"-Bewertung basierend auf Sentiment und Technischer Analyse

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit der Adyen-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufwies, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erforderlich macht. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich damit für Adyen in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Bei der technischen Analyse wurde der Trend der Adyen-Aktie anhand von trendfolgenden Indikatoren betrachtet. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 1202,97 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1168 EUR liegt, was einer Abweichung von -2,91 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Adyen eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 950,16 EUR, was über dem letzten Schlusskurs (+22,93 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für Adyen auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) für Adyen weist eine Ausprägung von 68,09 auf, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 29,29, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Daher erhält Adyen insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Adyen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt erhält Adyen auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.