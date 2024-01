Adyen Parts Sociales Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "MBIA":

Die technische Analyse der Adyen-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt derzeit eine Einstufung als "Neutral". Der GD200 des Wertes liegt bei 1186,29 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1196 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,82 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1076,15 EUR, was einer Abweichung von +11,14 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält sie somit das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Adyen in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Adyen dafür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 2,84 Punkte, was bedeutet, dass Adyen momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,89, was darauf hinweist, dass Adyen weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält sie also eine Bewertung von "Gut" bezüglich des RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt lassen sich neun Handelssignale ermitteln, davon 8 Gut- und 1 Schlecht-Signal. Dies führt zu einer abschließenden Einstufung der Aktie als "Gut". Zusammenfassend ist die Aktie von Adyen bezüglich der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.