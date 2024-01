Adyen Parts Sociales Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Aktie von Adyen wird derzeit mithilfe verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 1189,95 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt mit 1152 EUR auf einem ähnlichen Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 1043,3 EUR, was zu einer "+10,42%"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet spielen eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Für Adyen zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"- beziehungsweise "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für Adyen 60,06, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei Ausdehnung auf 25 Tage bleibt die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Auch in den letzten ein, zwei Tagen zeigen sich überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.