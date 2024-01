Adyen Parts Sociales Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Die technische Analyse zeigt, dass die Adyen-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1199,59 EUR, während der Kurs der Aktie bei 1166,6 EUR liegt, was einer Abweichung von -2,75 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 977,61 EUR, was einer Abweichung von +19,33 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Adyen-Aktie. Der RSI7-Wert liegt bei 60,39 und der RSI25-Wert bei 32,97, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, wobei sich die Anleger in den letzten Tagen vor allem positiv über das Unternehmen Adyen geäußert haben. Statistische Auswertungen haben zudem ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale gab, wodurch das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt jedoch eine eher negative Bewertung für die Aktie von Adyen. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität waren unterdurchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" bewertet.