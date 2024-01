Adyen Parts Sociales Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben Adyen auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde größtenteils positiv waren. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Adyen in den sozialen Medien diskutiert. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie das Rating "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab neun konkret berechnete Signale, von denen acht als "Gut" und eines als "Schlecht" eingestuft wurden. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale, was zu dem Schluss führt, dass die Stimmung bezüglich Adyen als "Gut" einzustufen ist.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Adyen liegt derzeit bei 1175,23 EUR. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 1147,6 EUR lag und somit einen Abstand von -2,35 Prozent aufweist. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt derzeit +1,09 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet die Gesamtbewertung somit "Neutral".

Sentiment und Buzz: Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien ermöglichen. Bei Adyen wurde in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von 64,03 zeigt an, dass die Adyen weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 54, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich somit für den RSI die Einstufung als "Neutral".