Adyen Parts Sociales Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist bezüglich des Unternehmens Adyen überwiegend positiv. In den letzten Tagen gab es 12 positive und nur zwei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv ausfielen. Dadurch erhält Adyen auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Adyen beträgt derzeit 27,32 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 23,44 eine Überverkauftheit an, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Adyen aktuell bei 1208,22 EUR, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 1186,4 EUR, was einem Abstand von -1,81 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 896,65 EUR angenommen, was einer Differenz von +32,31 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt die Analyse auf Basis der technischen Analyse demnach eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass sich die Stimmung in den letzten vier Wochen verschlechtert hat. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating in dieser Hinsicht bewertet.