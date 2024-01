Adyen Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "eHealth":

Adyen: Analyse zeigt "Gut"-Rating für Anleger

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass Adyen über einen längeren Zeitraum hinweg eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet auf eine negative Stimmungsänderung hin und ergibt insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Adyen-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 15, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt dagegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In den sozialen Medien wurde Adyen in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Adyen-Aktie derzeit +12,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Für die vergangenen 200 Tage ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung aufgrund einer Distanz zum GD200 von +0,89 Prozent.

Insgesamt zeigt die Analyse damit ein "Gut"-Rating für die Adyen-Aktie, sowohl aus Anleger-Sicht als auch aus charttechnischer Sicht.