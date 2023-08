Adyen-Aktie: Sinkt der Kurs weiterhin im Horror-Tempo?

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Die Adyen-Aktie hat in den vergangenen drei Handelstagen erneut an Wert eingebüßt, wobei die Verluste mehr als 40 Prozent betragen. Der Zahlungsdienstleister aus den Niederlanden setzte seinen Kursrückgang zu Beginn der Woche fort, wobei die Aktie am Montagmorgen um über fünf Prozent fiel. Die Frage bleibt offen: Wann wird dieser Kurseinbruch endlich ein Ende haben?

Analysten geben negative Prognosen ab

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann niemand diese Frage beantworten. Aufgrund der enttäuschenden Zahlen korrigierten zahlreiche Analysten zum Wochenende hin ihre Bewertungen und Zielpreise für die Adyen-Aktie nach unten. Und wie nicht anders zu erwarten war, sind diese Korrekturen weit von positiven Aussichten entfernt.

Die Analysten von Berenberg zeigen sich skeptisch hinsichtlich der Wachstumsprognose von Adyen. Sie widerrufen...