Adyen-Aktie: Setzt sich das Drama fort?

Die Aktie des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen erfuhr am Donnerstag einen dramatischen Kurseinbruch. Nach enttäuschenden Finanzergebnissen fiel der Kurs nahezu um 40 Prozent und verschlang dabei etwa 18 Milliarden Euro an Marktkapitalisierung. Dies stellte das schlechteste Tagesergebnis in der Firmengeschichte dar.

Während des Handelstages weitet sich die Kursschwäche aus und drückte den Aktienkurs erstmalig seit dem Jahr 2020 unter die Marke von 1.000 Euro.

Gedrosseltes Wachstum

Im Anschluss an diese Zahlen wuchs im Markt die Besorgnis, dass sich die Wachstumsprognosen aufgrund steigenden Wettbewerbsdrucks wesentlich abschwächen könnten. Daraus resultiert ein Druck auf die hohe Bewertung von Adyen. Im ersten Halbjahr erhöhten sich sowohl Transaktionsvolumen als auch Umsatz, allerdings war das Wachstum deutlich...