Adyen Aktie – Platow Brief sieht Management im Angriffsmodus – KAUFEN. „Europa Aktie der Woche“.

Für uns nicht nur ein klares Zeichen von Stärke, sondern auch für das langfristige Denken des Managements. CEO van der Does fasst es in seinem Annual Shareholder Letter treffend zusammen: „Long-term gain often requires short-term sacrifice.“ Neues Personal ist und bleibt der wichtigste Hebel für Adyen und war in der Vergangenheit – z. B. 2020 wegen der Home-Office-Pflicht – der größte Flaschenhals für weiteres Wachstum. Zwar werden die höheren Personalkosten bis Mitte 2024 die Marge belasten, das mittelfristige Umsatzziel von +25 bis +33% pro Jahr aber stützen.

Die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells (2020: EBITDA-Marge von fast 65%) hat Adyen bereits bewiesen, weswegen in Zukunft Margen jenseits der 65%-Marge erreichbar sein sollten. Wohlgemerkt adjustiert das Unternehmen keine einzige Finanzkennzahl und erzielt o. g. Wachstumsraten rein organisch. Das 2023er-KGV von 55 (Durchschnitt: 130) ist nur optisch teuer. js

Wir nutzen den Kursrutsch zum Einstieg. Stopp: 995,00 Euro.