Adyen-Aktie: Endlich wieder was Positives

Nach ihrem massiven Kurssturz im August, in dessen Zuge sich der Wert der Adyen-Aktie (WKN: A2JNF4) mehr als halbierte, hat sich das Papier des niederländischen Zahlungsabwicklers in den letzten Tagen etwas stabilisiert. Am Mittwochmorgen geht es sogar um über +5% in die Höhe. Gibt es endlich wieder Positives zu vermelden?