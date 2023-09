Adyen-Aktie: Das Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Adyen-Aktie hat sich zuletzt in turbulenten Gewässern bewegt. Mit einem Schlusskurs von 709 EUR am vergangenen Dienstag und einem Monatsverlust von -8,7% gibt es Gründe zur Sorge. Der Bereich um 696 EUR gilt als solide Unterstützungszone, während die Marke von 1698 EUR als mittelfristiger Widerstand agiert. Dabei spielt der GD200, ein wichtiger Indikator für die langfristige Kursentwicklung, derzeit nicht in die Hände der Anleger. Mit einem fallenden Wert von 1389 EUR liegt die Aktie darunter und verstärkt die pessimistische Stimmung.

Kurs: 709 EUR

GD200: 1389 EUR (fallend)

52-Wochenhoch: 1698 EUR

52-Wochentief: 696 EUR

Auswirkungen der STOXX-50-Änderung

Einen entscheidenden Wendepunkt könnte die bevorstehende Indexänderung am 18. September darstellen. Die Adyen-Aktie wird aus dem renommierten STOXX-50-Index entfernt,...