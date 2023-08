Adyen-Aktie im Abwärtstrend: Warum Sie jetzt vorsichtig sein sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Die Adyen-Aktie hat eine düstere Woche hinter sich gelassen. Vom Donnerstag bis zum Freitagmittag verlor das Wertpapier des niederländischen Zahlungsdienstleisters fast 40 Prozent seines Wertes und sank auf 860 Euro (Stand: 18.08.2023, 13:30 Uhr). Dies resultierte in einem massiven Verlust von mehreren Milliarden Euro an Börsenwert innerhalb weniger Stunden.

Adyens Leistung im ersten Halbjahr 2023

Der Grund für diesen drastischen Einbruch war die am Donnerstag veröffentlichte Halbjahresbilanz von Adyen, die bei den Marktteilnehmern Angst und Furcht auslöste. In der Tat stürzte die operative Gewinnspanne (EBITDA-Marge) in den ersten sechs Monaten um beeindruckende 15,2 Punkte auf nur noch 43 Prozent ab.

Die Marktbeobachter hatten zwar einen Rückgang der Profitabilität vorhergesehen – aber nicht in diesem Ausmaß. Zwar konnte...