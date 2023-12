Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Die Aktie von Adyen Parts Sociales wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 981,75 EUR geschätzt, was einer Abweichung von -9,75% vom aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung und Prognosen

Am 29.11.2023 verzeichnete Adyen Parts Sociales eine Kursentwicklung von -0,09%. In den vergangenen fünf Handelstagen und somit einer vollständigen Handelswoche ergibt sich jedoch ein positives Gesamtergebnis von +3,07%, was auf eine relative Marktoptimismus hindeutet.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten deutet darauf hin, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 981,75 EUR hat. Dies würde Investoren derzeit eine potenzielle Rendite von -9,75% bieten.

Analysen und Bewertungen

Die Analysten sind in ihrer Einschätzung gespalten. Während 6 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, sehen 11 weitere Analysten sie optimistisch als “Kauf”. 20 Experten haben sich neutral positioniert und bewerten die Aktie als “halten”, während 3 Analysten sie als “Verkauf” einstufen. 2 Experten sind sogar der Meinung, dass Adyen Parts Sociales sofort verkauft werden sollte.

Insgesamt sind also 40,48% der Analysten zumindest noch optimistisch in Bezug auf die Aktie.

Guru-Rating

Abschließend ist zu erwähnen, dass das Guru-Rating, ein bewährter Trend-Indikator, zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag. Dies deutet auf eine grundsätzlich positive Einschätzung hin.

Insgesamt zeigt sich also eine Uneinigkeit unter den Analysten bezüglich der zukünftigen Entwicklung von Adyen Parts Sociales, wobei einige optimistisch sind und andere eher vorsichtig. Die Aktie bleibt somit im Fokus der Anleger und Marktbeobachter.

