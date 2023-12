AdyenV Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

In den letzten Wochen wurde vermehrt positive Kommentare über das Unternehmen Adyen in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie im grünen Bereich steht. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Allerdings wurde über Adyen nicht signifikant mehr oder weniger diskutiert als normal, weshalb das Rating auf "Neutral" bleibt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Adyen-Aktie liegt derzeit bei 1284,88 EUR. Der Aktienkurs schloss jedoch bei 646,2 EUR und hat somit einen Abstand von -49,71 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Aktie ebenfalls schlecht, mit einem aktuellen Niveau von 725,49 EUR und einer Differenz von -10,93 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Insgesamt liegen 0 schlechte und 9 gute Handelssignale vor, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt der Adyen-Aktie eine neutrale Einstufung. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 91,78, was eine "Schlecht"-Empfehlung ergibt. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 52,33, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" im RSI-Ranking eingestuft.