Die Adya-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Adya-Aktie: Langfristige Analyse ergibt "Schlecht" Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Adya-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering und es waren kaum Änderungen zu erkennen, was zu einer "Neutral"-Wertung führte. Insgesamt ergibt sich somit für die Adya-Aktie eine "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Adya-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,03 CAD weicht somit um -40 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,04 CAD) liegt unter dem gleitenden Durchschnitt (-25 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls zur Bewertung herangezogen. Dabei zeigte sich, dass die Adya-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für den kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik sowie eine "Neutral"-Bewertung anhand des RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, mit überwiegend neutralen Einstellungen der Anleger und keinen negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung für die Adya-Aktie.