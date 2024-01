Adya Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

In den letzten zwei Wochen wurde die Adya von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Adya-Aktie mit einem Kurs von 0,03 CAD inzwischen 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" beurteilt, da die Distanz zum GD200 sich auf -40 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Adya in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung zugesprochen. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Adya gemessen. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Adya-Aktie hat einen Wert von 50, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder als überkauft noch -verkauft eingestuft (Wert: 50). In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Adya.