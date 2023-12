Adya Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index: Eine technische Analyse der Aktien bezieht sich auch auf das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index auf. Aktuell weist die Adya-Aktie mit einem Wert von 50 für den RSI auf weder überkaufte noch überverkaufte Signale hin. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50 für die Aktie. Dies signalisiert, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Entsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Neutral".

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, für den wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachten. Zunächst betrachten wir den längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Adya-Aktie beträgt dieser aktuell 0,05 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,03 CAD liegt, was einer Abweichung von -40 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Adya somit eine "Schlecht"-Bewertung. Nun betrachten wir den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt, für den der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, mit einer Abweichung von -25 Prozent. Die Adya-Aktie wird daher auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. In Summe wird Adya auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen konnte bei Adya eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Adya in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Adya für diese Stufe daher ein "Gut".

Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Adya in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Das zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Damit ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt ein "Gut" zum Punkt Anleger-Stimmung.