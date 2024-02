Adverum Biotechnologies Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Adverum Biotechnologies-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Diese Bewertung basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die Dividendenrendite beträgt 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,54 % in der Biotechnologie-Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Dividenden.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat die Adverum Biotechnologies-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 325,24 Prozent erzielt, was 331,24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Biotechnologie-Wertpapiere beträgt im Schnitt -9,91 Prozent, und Adverum Biotechnologies liegt aktuell 335,15 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen wurde eine negative Veränderung festgestellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium. Die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Adverum Biotechnologies für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.