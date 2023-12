Adverum Biotechnologies Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Adverum Biotechnologies liegt bei 57,39, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,84 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Analysten bewerten die Aktie von Adverum Biotechnologies langfristig als "Gut". Von 18 Analysten wurden 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen abgegeben. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Adverum Biotechnologies überwiegend negativ diskutiert, mit vier Tagen im roten Bereich und keinen positiven Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen blieben die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung gegeben.

Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien können präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Adverum Biotechnologies festgestellt. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

