Adverum Biotechnologies Aktie: Die Bären zittern!

Die Dividendenpolitik von Adverum Biotechnologies erhält von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell negativ ist. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Biotechnologiebranche liegt die Differenz bei -2,47 Prozent. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb wir dieses Kriterium als "Neutral" bewerten. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten ergaben eine durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, daher erhält Adverum Biotechnologies in Summe eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 29, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu wird der RSI auf 25-Tage Basis mit 50,66 bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher nach der Bewertung ein positives Bild für Adverum Biotechnologies.