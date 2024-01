Adventus Mining Corporation-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Adventus Mining wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Adventus Mining-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 61,9, was bedeutet, dass Adventus Mining weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Adventus Mining eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Adventus Mining eingestellt waren. Es gab fünf positive und zwei negative Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich neutral. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Adventus Mining daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Adventus Mining mittlerweile auf 0,32 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,27 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -15,63 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,3 CAD, wodurch die Aktie mit -10 Prozent Abstand als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

Von den Analysten liegen für Adventus Mining aus den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Adventus Mining. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 1,5 CAD, was einer potenziellen Steigerung um 455,56 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,27 CAD) entspricht, und daher eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Adventus Mining-Aktie somit aus Sicht der Analysten eine "Gut"-Empfehlung.