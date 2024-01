Adventus Mining Corporation Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Beziehung gesetzt werden. Die Adventus Mining-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 25, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Adventus Mining eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Adventus Mining in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen dominierten jedoch vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Analysten insgesamt mit 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 1,5 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 455,56 Prozent bedeutet und somit zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Adventus Mining derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der Wert um -15,63 Prozent über dem GD200 liegt. Auch auf Basis des GD50 ergibt sich eine Abweichung von -10 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt entspricht dies einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie der Adventus Mining.