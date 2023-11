Adventus Mining Corporation Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Die Bewertung basiert auf dem RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Adventus Mining. Der RSI7 liegt bei 57,14 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 31,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs liegt dieser bei 0,35 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,37 CAD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +5,71 Prozent im Vergleich zum GD200 und einer Bewertung von +23,33 Prozent im Vergleich zum GD50, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Adventus Mining insgesamt 1 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Basierend auf einer Kursprognose von 1,5 CAD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 305,41 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Adventus Mining somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.