Adventus Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der aktuelle Adventus-RSI beträgt 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 60, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 3,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit, 3,04) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Adventus-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Adventus. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Das ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Adventus-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -42,86 Prozent erzielt, was 43,82 Prozent unter dem Durchschnitt (0,96 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 7,12 Prozent, wobei Adventus aktuell 49,98 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.