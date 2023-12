Adventure Box Technology AB Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Adventure Box ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden keine stark positiven oder negativen Themen in den Diskussionen hervorgehoben. Daher wird die Einschätzung der Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

Die Internetkommunikation zeigte in den letzten Wochen kaum Veränderungen in Bezug auf Adventure Box. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Adventure Box liegt bei 16,2, was als "überverkauft" gilt und somit positiv bewertet wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 39,16 ebenfalls eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In technischer Hinsicht ist der Kurs von Adventure Box mit 0,374 SEK mittlerweile um 70 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch neutral eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -1,58 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.

