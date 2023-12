Adventure Box Technology AB Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Adventure Box wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des 25-Tage-RSIs bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 37,31 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 45,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien beeinflussen das Sentiment rund um Aktien. Bei Adventure Box wurde eine mittlere Aktivität und eine stabile Stimmung gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Adventure Box einen Wert von 0,37 SEK. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,374 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 0,23 SEK, was zu einer positiven Bewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Adventure Box diskutiert, und in den letzten Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit erhält Adventure Box insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.