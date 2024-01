Adventure Box Technology AB Aktie: Das kann keiner glauben

In den letzten zwei Wochen wurde die Adventure Box von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Diskussionen über den Wert in den letzten beiden Wochen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Adventure Box diskutiert, weshalb die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Adventure Box-Aktie einen schlechten langfristigen Durchschnitt von 0,36 SEK aufweist, während der letzte Schlusskurs bei 0,3 SEK liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -16,67 Prozent. Somit erhält die Adventure Box eine schlechte Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt jedoch bei 0,25 SEK, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Adventure Box zeigt mit einem Niveau von 90,38 eine schlechte Bewertung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 44,01 auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Gesamteinschätzung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als gewöhnlich. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Adventure Box-Aktie.

Insgesamt erhält die Adventure Box daher ein neutrales Rating auf Basis der Anlegerstimmung, trendfolgender Indikatoren und des Sentiments und Buzz.