Adventure Box Technology AB Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Adventure Box betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 83,19 Punkten, was darauf hindeutet, dass Adventure Box momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,04, was bedeutet, dass Adventure Box weder überkauft noch überverkauft ist, und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analysten haben die Social-Media-Plattformen für Adventure Box untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen behandelt haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Adventure Box ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Adventure Box derzeit bei 0,36 SEK, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,25 SEK, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf beiden Zeiträumen.