Adventure Box Technology AB Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zu allen Bewegungen setzt. Der RSI der Adventure Box liegt bei 56,86, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 67 für die Adventure Box, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Des Weiteren ist es wichtig, neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung zu berücksichtigen. Unsere Analysten haben die Adventure Box auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen besprochen haben. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Ein weiterer weicher Faktor ist das Sentiment und Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher wird Adventure Box insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

Schließlich werfen wir noch einen Blick auf die technische Analyse. Der gleitende Durchschnitt für die Adventure Box-Aktie beträgt auf 200 Handelstage 0,31 SEK, wobei der letzte Schlusskurs mit 0,16 SEK deutlich darunter liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,25 SEK über dem letzten Schlusskurs von 0,16 SEK. Insgesamt erhält die Adventure Box-Aktie somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.