Adventure Box Technology AB Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Adventure Box-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,31 SEK für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,16 SEK, was einem Unterschied von -48,39 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,25 SEK) liegt mit einem letzten Schlusskurs, der um 36 Prozent darunter liegt, im negativen Bereich, was der Adventure Box-Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung einbringt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wird Adventure Box langfristig eine mittlere Aktivität zugeordnet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum nennenswerte Veränderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ebenfalls ein klares Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen zu Adventure Box. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, liegt bei Adventure Box bei 61,74, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht hingegen bei 70 und deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Adventure Box-Aktie.