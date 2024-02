Adventure Box Technology AB Aktie: Bloß aufpassen!

Die Adventure Box-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Kursentwicklung verzeichnet. Der aktuelle Kurs von 0,1645 SEK liegt 46,94 Prozent unter dem GD200 (0,31 SEK), was sehr schlecht ist. Auch der GD50, der den Durchschnitt der Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt mit einem Kurs von 0,24 SEK 31,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Insgesamt wird der Kurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Adventure Box-Aktie zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 68, was ein neutrales Rating ergibt. Auch der RSI der letzten 25 Tage liegt mit 63,99 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein neutrales Rating.

Insgesamt war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger-Sentiment wird daher neutral bewertet.