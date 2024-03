Adventure Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Technische Analyse der Adventure-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 6287,83 JPY liegt. Im Vergleich dazu weicht der letzte Schlusskurs von 3815 JPY um -39,33 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4419,1 JPY) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -13,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Daraus ergibt sich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Adventure-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine wesentlichen Unterschiede. Daher wird Adventure in diesen Bereichen mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Adventure-Aktie ein Gesamtranking von "Neutral". Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 51,13, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 56,67 und bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Adventure zeigen keine deutlichen positiven oder negativen Ausschläge, überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Adventure bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.