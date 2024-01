Adventure Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Adventure-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die auf- und abwärtsgerichteten Bewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Adventure-Aktie ergibt sich ein Wert für RSI7 von 53,42, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für RSI25 von 46,51, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit erhält die Adventure-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Adventure-Aktie für die letzten 200 Handelstage derzeit bei 7620,65 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (5340 JPY) weicht daher um -29,93 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5300,1 JPY), liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt (+0,75 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Adventure-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Adventure ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation wurden in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen festgestellt, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch die Adventure-Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet wird.