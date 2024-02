Adventure Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gab es keine signifikante Veränderung, weshalb die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Adventure-Aktie liegt bei 74,5, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 68,98 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend negative Stimmung und Meinungen wider, wodurch das Unternehmen ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Adventure-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6957,25 JPY. Der letzte Schlusskurs von 4070 JPY weicht somit um 41,5 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich somit ein durchgängiges "Schlecht"-Rating für die Adventure-Aktie basierend auf der Anlegerstimmung und der technischen Analyse.