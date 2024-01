Die Advent Technologies Holdings-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator, der die Einschätzung einer Aktie beeinflusst. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Advent diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Advent, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Advent ergibt die Analyse, dass der RSI7 bei 57,89 Punkten liegt, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 81,09, was darauf hindeutet, dass Advent hier überkauft ist, und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität über die Aktie von Advent, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Wert für Advent.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Advent aktuell bei 0,63 USD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,2 USD, was einen Abstand von -68,25 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei -45,95 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.