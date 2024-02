Advent AWI Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend negativ, so die Anleger. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung. Auch negative Themen über das Unternehmen Advent-awi wurden verstärkt diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Advent-awi derzeit bei 0,78 CAD. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 0,8 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +2,56 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage derzeit ein Niveau von 0,8 CAD erreicht, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für die Advent-awi liegt derzeit bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dementsprechend wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt ebenfalls einen Wert von 50, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt resuliert daraus für den RSI die Einstufung "Neutral".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Advent-awi festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede ausgemacht. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst erhält Advent-awi für diese Stufe daher ein "Neutral".