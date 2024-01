Advent AWI Aktie: So kann es weitergehen!

Der Aktienkurs der Advent-awi hat im letzten Jahr eine Rendite von -17,14 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Unterperformance von 12,85 Prozent darstellt. Der Durchschnitt für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -4,61 Prozent, wobei Advent-awi aktuell 12,53 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Advent-awi-Aktie am letzten Handelstag bei 0,8 CAD lag, was einem Unterschied von +5,26 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,76 CAD) entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,78 CAD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,56 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Advent-awi-Aktie also für die einfache Charttechnik mit "Gut" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) ist die Advent-awi-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 0 aufweist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie also auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Advent-awi derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3.61%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche bei -3 liegt.